На Мельничной улице красуется пепелище полуторагодовой давности

13.04.2020 | 15:23

Беспокойных жильцов по соседству больше нет, но в дом на Толстого, 1, так и не пришло умиротворение. Пепелище напоминает о пожаре в сентябре 2018 года. Пламя поднималось выше пятиэтажки, у многих обгорели балконы.

«Школьники все с телефонами приходили и фотографировали. Я говорю: «Миленькие, это не цирк! Тут несчастье», - рассказала Тамара Тимофеевна.

В деревянном здании жили две семьи. Владельца одной половины вспоминают по сей день, подозревая, что не без его участия строение заполыхало в первый раз зимой 2017-го.

Он никуда не уходил с Мельничной, так и жил среди обгоревших бревен. А потом, осенью, огонь уничтожил дом целиком.

Катастрофа случилась полтора года назад, а пепелище все еще никуда не делось. Активистка твердо заявляет: необходимо убрать горелые бревна.

«Неоднократно я лично обращалась в администрацию Железнодорожного района - хотя бы полотном каким закрыть. Как-то надо помочь? Чурки, может, эти все убрать, жить-то так нельзя. Скоро День Победы, неужели нельзя загородить? Тут бомжи появляются, костры разводят, металлолом стаскивают. Да и гарь невозможная», - обосновала она свою позицию.

Росшие рядом деревья огонь тоже не пощадил - они погибли.