В Нижней Елюзани сгорел пристрой к частному дому

23.10.2025 | 10:45

Утром в среду, 22 октября, в селе Нижняя Елюзань Городищенского района случился пожар. Сигнал о нем поступил спасателям в 7:10.

На улице Гагарина вспыхнул пристрой к жилому дому площадью 8 кв. м, огонь также затронул часть чердака (2 кв. м). Никто из людей не пострадал.

«Пожар ликвидирован силами 4 человек личного состава и 1 спецавтомобиля», - рассказали в областном пожарно-спасательном центре.

В МЧС уточнили, что предварительная причина - нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.

По факту случившегося сейчас проводится проверка.