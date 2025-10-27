Вадим Супиков помог решить проблему жителей улицы Тарханова

27.10.2025 | 19:51

Председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков помог избирателям оперативно решить проблему с провалом у тротуара на улице Тарханова.

В региональную общественную приемную партии «Единая Россия» обратилась председатель уличного комитета Лидия Чеснокова. Она рассказала об огромной яме у дома № 11Б, угрожающей жизни и здоровью людей.

Вадим Супиков взял ситуацию на контроль. Он направил депутатский запрос в ресурсоснабжающую организацию, там отреагировали и включили аварийно-восстановительные работы в план.

Опасный провал был ликвидирован, угроза устранена.