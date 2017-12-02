Пожар на улице Мельничной, 23, оставил без крыши над головой двух пожилых людей. Женщина выбежала из горящего двухквартирного частного дома, прихватив только паспорт. Она так и не поняла, что именно загорелось, зато знает, из-за кого все случилось.
«Эта пьяная тварь подожгла все!» - высказалась пенсионерка о мужчине, который жил во второй квартире ее дома. По словам соседей, такое развитие событий они предугадывали и теперь жалеют пожилую горожанку.
«Человек остался без квартиры! Мы этого и ждали, он же алкаш, пьяница», - рассказала со слезами на глазах одна из местных жителей.
Осенью здесь уже было возгорание - все тот же сосед неудачно пытался посушить что-то над плитой. Но тогда все потушили, дом остался цел.
Сам же мужчина, которого соседи винят в пожаре, о потере жилища не переживает.
«Нет, ничего я не курил, я сейчас закурю. Случилось самовозгорание, дом старый. Где жить, найду - у меня друзья есть», - отметил погорелец.
Плачущую соседку оптимиста забрали к себе родственники.
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ----
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