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Происшествия | Соседи обвиняют хозяина сгоревшей квартиры на Мельничной в поджоге

02.12.2017|15:56
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Пожар на улице Мельничной, 23, оставил без крыши над головой двух пожилых людей. Женщина выбежала из горящего двухквартирного частного дома, прихватив только паспорт. Она так и не поняла, что именно загорелось, зато знает, из-за кого все случилось.

«Эта пьяная тварь подожгла все!» - высказалась пенсионерка о мужчине, который жил во второй квартире ее дома. По словам соседей, такое развитие событий они предугадывали и теперь жалеют пожилую горожанку.

«Человек остался без квартиры! Мы этого и ждали, он же алкаш, пьяница», - рассказала со слезами на глазах одна из местных жителей.

Осенью здесь уже было возгорание - все тот же сосед неудачно пытался посушить что-то над плитой. Но тогда все потушили, дом остался цел.

Сам же мужчина, которого соседи винят в пожаре, о потере жилища не переживает.

«Нет, ничего я не курил, я сейчас закурю. Случилось самовозгорание, дом старый. Где жить, найду - у меня друзья есть», - отметил погорелец.

Плачущую соседку оптимиста забрали к себе родственники.

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Гость|02.12.2017 19:40|

народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- http://xx.org.ua/ka4ok

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