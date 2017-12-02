02.12.2017 | 15:56

Пожар на улице Мельничной, 23, оставил без крыши над головой двух пожилых людей. Женщина выбежала из горящего двухквартирного частного дома, прихватив только паспорт. Она так и не поняла, что именно загорелось, зато знает, из-за кого все случилось.

«Эта пьяная тварь подожгла все!» - высказалась пенсионерка о мужчине, который жил во второй квартире ее дома. По словам соседей, такое развитие событий они предугадывали и теперь жалеют пожилую горожанку.

«Человек остался без квартиры! Мы этого и ждали, он же алкаш, пьяница», - рассказала со слезами на глазах одна из местных жителей.

Осенью здесь уже было возгорание - все тот же сосед неудачно пытался посушить что-то над плитой. Но тогда все потушили, дом остался цел.

Сам же мужчина, которого соседи винят в пожаре, о потере жилища не переживает.

«Нет, ничего я не курил, я сейчас закурю. Случилось самовозгорание, дом старый. Где жить, найду - у меня друзья есть», - отметил погорелец.

Плачущую соседку оптимиста забрали к себе родственники.