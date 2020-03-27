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Из жизни | Из-под окон дома на улице Клары Цеткин вывезли 65 кубометров мусора

27.03.2020|09:21
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В Пензе из-под многоквартирного дома № 15 на улице Клары Цеткин вывезли несколько десятков кубометров мусора. Отходы выбросил в окно один из местных жителей.

Ранее председатель товарищества собственников жилья «Энергия» рассказала, что владелица квартиры долгое время находится в лечебном учреждении. Недавно у нее появился опекун. Он решил освободить жилье от старых вещей.

«Мы ему мешки дали, он начал через подъезд все это выносить. Но через подъезд выносить невозможно, потому что там такой запах идет и всякая инфекция. Он говорит: «Я тогда с балкона», я говорю: «С балкона не получится, подгоняйте машину». Но он мимо ушей это все пропустил и начал тут устраивать...» - сообщила председатель ТСЖ «Энергия».

Вывезти мусор своими усилиями ТСЖ не могло, поскольку такие расходы не предусмотрены сметой.

В результате горожанам пришлось обращаться за помощью к чиновникам.

«26 марта администрацией Железнодорожного района оказано содействие ТСЖ «Энергия». По итогам проведенных мероприятий на полигон по утилизации вывезено более 65 кубометров твердых коммунальных отходов», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|27.03.2020 09:41|

А кошек всех куда дели? Или это другая история?

Гость|27.03.2020 09:52|

65 кубометров!!! Это что, в однокомнатной квартире двухметровым слоем всё было завалено??? Даже если трёхкомнатная, то метр минимум по всей площади!!!где раньше было ЖКХ и чиновники??? Это же кошмар соседям!!!

Имя: Гость
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