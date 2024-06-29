Под Нижним Ломовом огонь охватил свалку

29.06.2024 | 19:38

В субботу, 29 июня, под Нижним Ломовом загорелась большая свалка. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщила читательница.

По ее словам, возгорание стало заметным между 15:00 и 16:00.

На кадрах, присланных в редакцию, видно, что пламя охватило большую площадь, а дым клубами поднимается в небо.

Очевидица также рассказала, что на месте происшествия были пожарные, но потом уехали.

14 августа 2023 года в Пензе загорелся полигон твердых бытовых отходов на улице Осенней, в народе именуемый Чемодановской свалкой. Пламя охватило площадь 500 кв. м. Ликвидировать возгорание удалось лишь к вечеру 19-го числа.

1 октября там вновь начался пожар. Огонь охватил площадь 250 кв. м, его потушили в тот же день.

UPD: в 20:32 ЦУР Пензенской области со ссылкой на администрацию Нижнеломовского района сообщил, что на месте возгорания свалки работает 9 единиц техники. Произведена опашка с одной стороны периметра, чтобы огонь не перемещался на другую. Идет тушение основного очага. Угрозы жизни населению ситуация не представляет.