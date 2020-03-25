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Из жизни | Пензенец освободил квартиру от хлама, выбросив его в окно

25.03.2020|14:57
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Очистить квартиру от хлама решил пензенец и выбросил все из жилища в окно - груда мусора выросла у дома № 15 на Клары Цеткин.

«Во-первых, сейчас будет солнце, это будет вонять. Мало того, по Пензе гуляет коронавирус, мы никуда не выходим, а тут прямая инфекция, прямо у нас на виду», - рассказала жительница дома Алена.

Владелица квартиры по состоянию здоровья уже долгое время находится в лечебном учреждении. На днях, как рассказали жители дома № 15, появился опекун. Он изъявил желание освободить квадратные метры от старых вещей. Председатель товарищества собственников жилья «Энергия» знала о его намерениях.

«Мы ему мешки дали, он начал через подъезд все это выносить. Но через подъезд выносить невозможно, потому что там такой запах идет и всякая инфекция. Он говорит: «Я тогда с балкона», я говорю: «С балкона не получится, подгоняйте машину». Но он мимо ушей это все пропустил и начал тут устраивать... Почти до второго этажа мусор был», - сообщила председатель ТСЖ «Энергия» Тамара Ивановна.

Мужчина пообщался с журналистами 11 канала по телефону, от интервью отказался. С его слов, очищать квартиру от хлама он стал по инициативе актива ТСЖ, а значит, товарищество в ответе за ликвидацию отходов.

«Это больших денег стоит, чтобы вывезти этот мусор. Он ссылается на то, что у него денег нет, что мы должны. У ТСЖ в смете не предусмотрено освобождать частную собственность», - пояснила Тамара Ивановна.

Помогла администрация Железнодорожного района - уже вывезли несколько машин. Но еще остались горы, и вроде бы не все выброшено из квартиры. А ведь хранились запасы в небольшой однокомнатной.

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