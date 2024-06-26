Пензенец не добился отмены штрафа за выброшенный не в контейнер мусор

26.06.2024 | 16:47

Житель Пензы в двух судах пытался добиться отмены штрафа за выброшенный в неположенном месте мусор, но так и не достиг желаемого результата.

Вечером 11 марта пензенец подъехал на своем автомобиле к мусорной площадке у дома № 24 на улице Пушанина и выбросил привезенные в багажнике пакеты с бытовыми отходами. Вот только оставил их не в контейнерах, а рядом.

«Факт совершения правонарушения подтверждается объяснениями виновного, подтвердившего выброс мусора вне мест, специально отведенных для этого органами местного самоуправления, карточкой учета транспортного средства, свидетельскими показаниями, фото- и видеоматериалами с места и иными доказательствами», - рассказали в пресс-службе судебной системы Пензенской области.

Административная комиссия Первомайского района оштрафовала нарушителя правил благоустройства на 1 000 рублей.

Мужчина с таким решением не согласился. Сначала он обжаловал его в Первомайском районном суде, потом - в областном.

Обе инстанции сочли постановление законным и обоснованным, так что пензенцу все же придется заплатить за проступок.