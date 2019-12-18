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Из жизни | Укрепление фасада дома № 39 на Ударной затянулось из-за непогоды

18.12.2019|15:36
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Валентина Владимировна так и не научилась без посторонней помощи перебираться через импровизированные ступени на Ударной, 39, хотя несколько месяцев тренируется. С тех пор как начался ремонт фасада, вход в здание сделали сбоку. Роль крыльца исполнили деревянные настилы, с холодами ставшие еще и скользкими.

«Никому никакого дела нет, ходим тут, как отшельники», - пожаловалась пенсионерка.

Здание попало в список тех, где решено сделать на бюджетные средства ремонт фасада. Об этом в октябре рассказывал начальник городского управления ЖКХ.

«Будет доля противоаварийных мероприятий, потому что у них там идет обрушение части фасада многоквартирного дома. Жители вовремя среагировали, обратились через свою управляющую компанию. Комиссия, рассмотрев все документы, не выявив никаких нарушений, пришла к выводу: выделить субсидию», - пояснял он.

Еще летом рабочие замуровали центральный вход, чтобы жильцам на головы не сыпались обломки кирпичей. Потом ограждение убрали, но двери по-прежнему заперты.

«Уже недели полторы никого не было, при этом недели три они ничего не делали, буквально пару дней назад сняли забор, и все. Только картинку работы создали, а как все было, так и осталось, невозможно жить», - отметил житель дома Руслан.

Внутри здания держится стойкий запах канализации, в коридорах сгнили полы. Голодные комары затаились, поджидая жертв.

Но замена коммуникаций не имеет отношения к ремонту фасада. Субсидия выделялась именно на укрепление кладки снаружи. Работы планировали завершить до конца года, но не уложились в срок - подвела погода, поэтому финиш ожидается лишь весной 2020-го. Так пояснили в Управлении ЖКХ города Пензы.

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Гость|18.12.2019 19:02|

А что за рисунки у Руслана на башке по бокам ? Бэтмэны ? Насмешил.

Гость|18.12.2019 19:03|

Сегодня закон принят в третьем чтении. Хрен кто чего получит без ипотеки. Кончилась халява с СССР.

Гость|18.12.2019 19:16|

На фото точно Руслан а не транс?

Гость|18.12.2019 19:26|

С сегодняшнего дня больше никого и никуда бесплатно не расселят. Усё вы не успели.

Имя: Гость
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