05.08.2019 | 15:08

Основной вход в бывшее общежитие на Ударной, 39, закрыли забором. Люди к себе домой идут через боковую дверь с высоким порогом, что доставляет немало хлопот: перешагнуть через препятствие пожилым сложно. Отдельный разговор про тех, кто с транспортом - велосипедом или детской коляской, тут и молодым непросто.

«С одной стороны, хорошо, что здесь ходить, потому что там кирпичи на голову сыпятся. А с другой стороны, здесь неудобно ходить, потому что высокий порог, с коляской никак не проедешь и очень далеко обходить к помойке», - рассказала жительница дома Екатерина.

«Неудобно, а с коляской никак, носим постоянно на руках ребенка», - отметил житель дома Дмитрий.

С помощью забора коммунальщики решили оградить себя от уголовного преследования. Ведь стена дома разрушается нарастающим темпом, а если часть кирпичной кладки рухнет на людей, то следователи возбудят дело, кто-то будет отвечать по всей строгости закона.

«Сначала управляющая компания огородила, вроде будет ремонт фасада. Месяц, наверное, больше прошло - и все на этом. Все так поняли, что просто чтобы никому кирпич на голову не упал», - пояснила горожанка.

Ударная, 35 (а теперь и соседний дом № 39), разрушается. Съемочная группа не раз там бывала - активисты рассказывали про то, как кладка сыпется. Процесс начался несколько лет назад. Уже тогда инициативная группа собирала документы, которые подтверждали, что здание аварийное.

«Есть два акта, где сказано, что крыша нуждается в капитальном ремонте. Действительно, парапет уже рассыпается. Но делать ничего не делали, говорят, у вас просто огромная задолженность. Я разобралась с неплательщиками, среди них есть даже «мертвые души». Люди мертвые, а квитанции идут», - отмечала активистка Антонина Ивановна.

В феврале этого года произошло очередное обрушение кладки - прямо над основным входом. А ведь за две недели до происшествия люди указывали на влажные стены и сосульки, которые разрывали кирпичи на части. Тогда меры не приняли. Вот итог - закрытый вход.

«У нас управляющая меняться должна, и вот ждем. Уже и не знаем, чего ждать. Получается, в том вопрос, что долгов у всех много по коммуналке: все смотрят, что ничего не делается, поэтому никто ничего не платит, а они смотрят - никто не платит, значит, мы ничего делать не будем», - объяснила Екатерина.

«Я думаю, для начала надо крышу сделать, а потом уже стены восстанавливать», - предложил мужчина.

А за забором уже начала образовываться свалка: жители бросают туда мусор.