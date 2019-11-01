01.11.2019 | 15:00

Новая остановка на улице Мира недолго радовала своим видом жителей Западной Поляны. Ее быстро оклеили рекламными листовками. Этому есть объяснение.

«У нас же нет тумбы для объявлений. Тут какие-то ребята ходят, их нанимают, они ходят и соскабливают», - рассказал житель Пензы Валерий Степанович.

Но специальной доски нет. Вероятно, еще не успели ее повесить, ведь сам павильон пришлось ждать долго. Часть лета люди стояли под открытым небом. Кто-то даже импровизированную лавочку соорудил.

«Не надо было начинать этот процесс. Малый бизнес сократили, а были хорошие, приличные остановки, никому не мешали. Сами следили за порядком», - отметил мужчина.

А теперь наклеенные где ни попади объявления сорвать некому.

В процессе разговора с постоянным героем сюжетов «Службы 11» выяснялось еще несколько претензий к долгожданной остановке.

«Она маловата и, кроме того, никак особенно не защищает. Когда дождь идет, на лавочке есть следы дождя, то есть ветром задувает», - пояснил горожанин.

Как это происходит, «Служба 11» наглядно показывала на примере рядом расположенного павильона - на Ленинградской. Тогда люди не могли спрятаться от дождя, даже вплотную прижавшись к стенке.