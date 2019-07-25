25.07.2019 | 14:23

Голь на выдумку хитра - на остановке на улице Мира павильон убрали, зато кто-то из ждущих транспорт людей принес сюда дощечку и с помощью нехитрых телодвижений и забора соорудил лавку. Конечно, она далека от совершенства, зато выполняет главную функцию - на ней можно отдохнуть пожилым людям с больными ногами.

«Не надо было начинать этот процесс. Малый бизнес сократили, а были хорошие, приличные остановки. Они сами следили за порядком, кто работал», - рассказал мужчина.

«Мне и те нравились, и эти. Я из-за товарищей курящих обычно не стою под остановками», - поделился другой горожанин.

«Достаточно неудобно, потому что тротуар в непригодном состоянии, пройти неудобно, особенно на каблуках», - пожаловалась девушка.

Напомним, съемочная группа была здесь в мае, тогда горожане возмущались, что часть павильона (навес со стенкой и скамейкой) отрезали, оставив только торговую точку. Но киоск уже не работал.

«Как здесь может быть удобно? Если поставят такого образца, как у «Гусей», - тоже неудобно. Тут крыша такая высокая была, закрывала, и если кто не присел, то хотя бы в тени. Но это уже не от нас зависит, мы насчет той остановки спрашивали, это такая плановая замена», - отметила жительница Пензы Наталья Александровна.

На улице Мира когда-нибудь появится павильон-пустышка, только горожане не понимают, почему процесс растягивается на такой длительный срок: можно и нужно менять остановки в течение дня-двух.