16.10.2018 | 13:59

Новая остановка на улице Ленинградской уже есть, но обрадовала она не всех. Старый павильон, совмещенный с торговой точкой, убрали еще весной.

Все лето и часть осени люди ожидали транспорт под солнцем и дождем. То, что сейчас тут появилось, выглядит спорно - почему-то прозрачные стенки стоят только по бокам. Задняя часть открыта ветрам.

Есть еще одно недоразумение.

«Остановку сделали для рюкзаков, чтобы приходить и рюкзак ставить, а сесть здесь невозможно. Они, не зная нас, их сделали, смеются над народом», - пожаловалась женщина.

«Высоковато», - отметил мужчина.

«Ну да, лавка, наверное, высоко. Я сяду, я просто высокая, а вот люди, которые пониже, - сомнительно», - предположила девушка.

Подобные курьезы с павильонами уже бывали, и не раз. На улице Суворова скамейка оказалась чересчур низкой.

«Молодым, наверное, будет легко вставать, а пожилым нет», - заметил молодой человек.

Одновременно на улице Антонова появились другие остановки «с полками для сумок» - так пензенцы назвали скамейки.

Жители Западной Поляны не понимают: если такие случаи уже бывали, то почему сейчас не учли печальный опыт. Можно же при заказе павильонов указывать, на какой высоте нужно монтировать лавку.