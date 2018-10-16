Новая остановка на улице Ленинградской уже есть, но обрадовала она не всех. Старый павильон, совмещенный с торговой точкой, убрали еще весной.
Все лето и часть осени люди ожидали транспорт под солнцем и дождем. То, что сейчас тут появилось, выглядит спорно - почему-то прозрачные стенки стоят только по бокам. Задняя часть открыта ветрам.
Есть еще одно недоразумение.
«Остановку сделали для рюкзаков, чтобы приходить и рюкзак ставить, а сесть здесь невозможно. Они, не зная нас, их сделали, смеются над народом», - пожаловалась женщина.
«Высоковато», - отметил мужчина.
«Ну да, лавка, наверное, высоко. Я сяду, я просто высокая, а вот люди, которые пониже, - сомнительно», - предположила девушка.
Подобные курьезы с павильонами уже бывали, и не раз. На улице Суворова скамейка оказалась чересчур низкой.
«Молодым, наверное, будет легко вставать, а пожилым нет», - заметил молодой человек.
Одновременно на улице Антонова появились другие остановки «с полками для сумок» - так пензенцы назвали скамейки.
Жители Западной Поляны не понимают: если такие случаи уже бывали, то почему сейчас не учли печальный опыт. Можно же при заказе павильонов указывать, на какой высоте нужно монтировать лавку.
Высота стандартная. Просто в некоторых местах остановки устанавливают основательно, а в других - просто ставят на землю, как на верхнем фото. Такая же у ДС"Буртасы", сколько детишек там спотыкаются и падают из-за этих бардюров (не знаю как назвать), которые должны быть вровень с асфальтом.