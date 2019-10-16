16.10.2019 | 14:31

Активисты из дома № 2 на улице Кронштадтской наконец добились своей цели. Им не только въезд во двор отремонтировали, но и подпорную стенку покрасили.

«Пожаловаться не на что. В сравнении с тем, что было, супер!» - оценил работу местный житель.

Летом тут было множество ям, на которые жаловались жители нескольких домов, ведь этот путь ведет не только к строению № 2 на Кронштадтской, но и к другим.

«У нас тут развилочка: здесь 4-й дом, тут - 4а и наш. Машин полно: у нас больше ста, у соседей 50. Одна дорога обслуживает фактически три дома», - пояснял неравнодушный горожанин.

В марте председатель совета собственников квартир многоэтажки рассказала журналистам «Службы 11», что ремонт проезжей части запланирован на 2019 год. В июле у жителей возникли сомнения, не забыли ли ответственные лица о своих обещаниях. Осенью все было сделано.

«Сразу после выборов. А куда им деваться, обещания надо выполнять! Хорошо все сделали, как уж будет дальше, неизвестно. Но пока отлично», - отметил прохожий.

Главное, чтобы как можно дольше новый асфальт сохранился в целости и сохранности, ведь ждали его не один год.