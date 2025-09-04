В сентябре в школах вновь отказались от традиционных звонков

04.09.2025 | 09:08

В школы вернулся проект «Мелодии вместо звонков». В сентябре в образовательных учреждениях прозвучат композиции современных российских авторов, сообщили в Минпросвещения РФ.

Ученики услышат следующие песни: «Первоклашки» (слова Станислава Минакова, музыка Ольги Ольховой); «Солнечный свет» (слова и музыка Алены Максимовой); «Моя столица» (слова Станислава Минакова, Ивана Орехова, музыка Ивана Орехова); «Шаг вперед» (слова и музыка Наталии Осошник); «Азбука» (слова Александра Церпяты, Наталии Осошник, музыка Александра Церпяты).

Проект «Мелодии вместо звонков» охватывает всю страну и разнообразит школьную атмосферу, отметили в ведомстве.

Проект стартовал в ноябре прошлого года. Для учеников периодически включают отрывки песен и классических произведений.

Так, в преддверии 9 Мая вместо привычных звонков на переменах звучали военно-патриотические песни. Использовались фрагменты популярных произведений «Казаки в Берлине», «Катюша», «Смуглянка», «Темная ночь» и других.