Учеба

Образовательные учреждения Кузнецка подготовили к 1 Сентября

В Кузнецке все образовательные заведения прошли приемку перед 1 Сентября. Это 11 детских садов, 15 школ и 5 учреждений с различными кружками и секциями.

За лето капитально отремонтировали крышу первого корпуса и хозблока сада № 19 (на это ушло З 073 800 рублей); классы, коридоры и лестницы в школе № 5 (4 023 200 рублей).

Кроме того, из городского бюджета выделили около 5 миллионов рублей на ремонт крыши спортзала гимназии № 1 и школы № 6; установку ограждения школы № 8; обновление входных групп сада № 6; ремонт крылец сада № 28, а также водосточной системы и автоматической пожарной сигнализации сада № 29.

На внебюджетные средства в учреждениях проводился косметический ремонт; были приобретены новые огнетушители и заправлены уже имеющиеся.

«В отдельных организациях установлены двери во входной группе; проведен частичный ремонт туалетов и замена сантехники, ремонт водопровода и систем отопления; замена оконных блоков, приобретены водонагреватели и заменены светильники», - перечислили в администрации Кузнецка.

На территориях школ № 15 и 17, детсадов № 2, 24, 28, 29 появились детские игровые площадки.

