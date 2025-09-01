Общество

Школа в селе Норовка открылась после капитального ремонта

Печать
Telegram

В понедельник, 1 сентября, в селе Норовка Нижнеломовского района открылась школа после капитального ремонта.

Школа в селе Норовка открылась после капитального ремонта

Обновленное учебное заведение встретило детей современным дизайном и оборудованием: для кабинетов приобрели компьютерную технику и интерактивные доски.

Школа в селе Норовка открылась после капитального ремонта

«Дизайн здания был согласован с родителями, чтобы создать яркую и солнечную атмосферу, способствующую прекрасному настроению у детей, родителей и педагогов», - уточнили в областном министерстве образования.

Школа в селе Норовка открылась после капитального ремонта

Ремонт в школе, построенной в 1969-м, начали 20 марта. Дети из Норовки - 218 человек - до конца учебного года ездили заниматься в соседнее село.

Школа в селе Норовка открылась после капитального ремонта

«Капитального ремонта здания не было ни разу. Поэтому, конечно же, и родители, и педагоги, и дети очень ждали момента, когда начнется ремонт», - рассказывала директор школы Марина Макарова.

Школа в селе Норовка открылась после капитального ремонта

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного минобра
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте