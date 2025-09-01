Школа в селе Норовка открылась после капитального ремонта

01.09.2025 | 19:01

В понедельник, 1 сентября, в селе Норовка Нижнеломовского района открылась школа после капитального ремонта.

Обновленное учебное заведение встретило детей современным дизайном и оборудованием: для кабинетов приобрели компьютерную технику и интерактивные доски.

«Дизайн здания был согласован с родителями, чтобы создать яркую и солнечную атмосферу, способствующую прекрасному настроению у детей, родителей и педагогов», - уточнили в областном министерстве образования.

Ремонт в школе, построенной в 1969-м, начали 20 марта. Дети из Норовки - 218 человек - до конца учебного года ездили заниматься в соседнее село.

«Капитального ремонта здания не было ни разу. Поэтому, конечно же, и родители, и педагоги, и дети очень ждали момента, когда начнется ремонт», - рассказывала директор школы Марина Макарова.