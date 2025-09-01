В связи с Днем знаний в Пензе усилили контроль за правопорядком

01.09.2025 | 09:24

1 сентября, когда в школах Пензы проводят торжественные линейки, в городе усилили контроль за соблюдением правопорядка.

Маршруты патрулирования максимально приближены к учебным заведениям и местам проведения массовых мероприятий, сообщили в Росгвардии.

«Экипажи вневедомственной охраны при взаимодействии с сотрудниками внутренних дел полностью контролируют ситуацию и готовы к оперативному реагированию в случае возникновения нештатных ситуаций», - уточнил врио начальника управления вневедомственной охраны Дмитрий Портнов.

В конце августа в детских садах, школах и колледжах Пензенской области прошли учения, на которых отрабатывались действия сотрудников охраны и работников учреждений при вооруженном нападении на объект и обнаружении в здании взрывного устройства после нейтрализации террористов.

1 сентября в связи с праздничными мероприятиями в Пензе предпринимателям запретили продавать алкоголь.