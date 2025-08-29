Учеба

В школьную программу включили песни Shaman и Майданова

Песни современных российских исполнителей, таких как Ярослав Дронов (известен под псевдонимом Shaman), Олег Газманов, Денис Майданов, Трофим (Сергей Трофимов), рекомендовали изучать в школах. Список обнародовало Минпросвещения РФ.

Всего в перечне 37 композиций, его уже направили в регионы. Песни будут изучать на уроках музыки.

Министерство включило в список песни «Моя Россия» Shaman, «Офицеры», «Бессмертный полк» и «Вперед, Россия» Олега Газманова, «Родина» Сергея Трофимова, «Россия» Дениса Майданова.

Также дети вспомнят или вновь услышат старые композиции: «Красно солнышко» (П. Аедоницкий, И. Шаферан), «День Победы» и «Как прекрасен этот мир» (Д. Тухманов, В. Харитонов), «Моя Москва» (И. Дунаевский, М. Лисянский), «У подножья обелиска» (А. Киселев, К. Чибисов).

«Работа по созданию списка патриотических песен велась в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», - сообщили в ведомстве.

