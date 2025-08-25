В пензенских школах началась генеральная уборка перед 1 Сентября

Подготовка к Дню знаний в Пензе вышла на финишную прямую. О том, что необходимо сделать до 1 сентября, говорили на совещании в городской администрации в понедельник, 25 августа.
«Нужно завершить нанесение разметки на пешеходных переходах возле учреждений образования, проверить работу светофоров и наличие необходимых дорожных знаков, чтобы дети могли беспрепятственно и безопасно добираться до мест учебы», - отметил глава Пензы Олег Денисов.
По словам начальника управления образования Юрия Каленова, на этой неделе в классах будет проводиться генеральная уборка.
«В День знаний во всех школах запланированы линейки», - уточнил он.
В целях безопасности на торжественных мероприятиях будут дежурить сотрудники правоохранительных органов. За каждой школой закрепят руководителей городских управлений и ведомств, пояснили в мэрии.
Ранее в региональном минобре сообщили, что формат и план линеек каждое учреждение определяет самостоятельно. Однако в школы уже направлены рекомендации, разработанные Минпросвещения России.
Так, в сценарии предложили предусмотреть церемонию выноса и поднятия государственного флага, приветственное слово директора, выступления родителей, учащихся, предоставление слова первоклассникам и выпускникам и другие пункты, традиционные для той или иной школы (исполнение гимна учреждения, возложение цветов к памятным местам, посещение престарелых учителей и т. д.).
Кроме того, в День знаний порекомендовали провести первое внеурочное занятие из цикла «Разговоры о важном».
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀