Подготовлен список книг для воспитания школьников патриотами

20.08.2025 | 17:12

Минпросвещения России подготовило список произведений патриотической направленности, рекомендованных для внеклассного чтения. Его обнародовали в среду, 20 августа.

Перечень включает работы современных авторов.

«Литература распределена по возрастным категориям: начальная школа (1-4-е классы), основная школа (5-9-е классы) и старшая школа (10-11-е классы), а произведения - по разделам: «О родной земле», «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции», «О великих людях России», «Полководцы Святой Руси», «На страже русской земли», «Zа наших», - пояснили в Минпросвещения России.

В начальной школе разделов «Полководцы Святой Руси», «На страже русской земли» и «Zа наших» нет.

В основной школе есть все разделы. В «Zа наших» указаны произведения Роя О. «Тени Донбасса: маленькие истории большой войны. Неотправленные письма» (12+) и Федорова М. «Герои СВО. Символы российского мужества» (12+).

В старшей школе нет разделов «О родной земле» и «Полководцы Святой Руси», а в перечень литературы в «Zа наших» включены Иванов Н. «Суворовец Воевода» (16+), Измайлов О. «Донбасс - сердце России» (16+), Можаев А. «За чертой» (16+), Поволяев В. «Путь кочевника» (16+), Родионова Т. (ред.) сборник стихов о СВО «Поэzия русской зимы» (16+), Шорохов А. «Бранная слава» (16+).