В школах вместо звонков будут включать музыку

07.11.2024 | 12:04

Российских школьников о начале занятий и переменах станут предупреждать классическими произведениями. Стартует проект «Музыка вместо звонков», информация появилась на страницах Министерства просвещения РФ в соцсетях.

Слушать мелодии школьникам предстоит на протяжении этого учебного года. При этом каждый месяц музыка будет посвящена определенной памятной дате.

В ноябре учеников ждут отрывки из песен Александры Пахмутовой, со дня рождения композитора отмечается 95 лет.

В декабре для школьников прозвучит музыка из балетов Петра Чайковского.

«С января по май 2025 года мелодии звонков будут посвящены историческим датам страны и темам занятий «Разговоры о важном», - рассказали в министерстве.

Кроме того, по итогам онлайн-голосования выбраны мелодии из четырех песен, которые также станут включать вместо звонков: «Орлята учатся летать», «Хорошие девчата», «Надежда» и «Трус не играет в хоккей».

«Мелодии исполнили и записали детские музыкальные коллективы из Москвы, Казани и Самары», - говорится в сообщении.