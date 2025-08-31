В День знаний в Пензе ограничат продажу спиртного

31.08.2025 | 10:45

В понедельник, 1 сентября, в связи с праздничными мероприятиями в Пензе предпринимателям запретят продавать алкоголь. Его нельзя будет купить с 8:00 до 23:00. Соответствующее постановление подписано в мэрии.

Районным администрациям поручено донести информацию до владельцев торговых точек.

Во всем городе в День знаний будут организованы рейды. Проверяющие станут искать нарушителей.

«Цель мероприятий - выполнить общегородские задачи по соблюдению общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних», - сообщили в городской администрации.

В июне в Пензе трижды вводили ограничение на продажу спиртного - 26, 28 и 29-го числа.