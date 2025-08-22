Максимум на ЕГЭ: названо итоговое число 100-балльников в регионе

22.08.2025 | 08:25

В Пензенской области в 2025 году итоговое число выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, составило 36. Об этом сообщил министр образования Алексей Фомин на педагогическом форуме в четверг, 21 августа.

Около 2 тысяч человек получили высокие баллы.

«Возможностью улучшить результаты и пересдать один из предметов по своему выбору воспользовались 876 выпускников, из них 704 улучшили результаты», - добавил министр.

Количество выпускников, не преодолевших порог по учебным предметам, является в регионе стабильно низким. «Это говорит о хорошей базовой подготовке по выбранным дисциплинам», - процитировали Алексея Фомина в минобре.

Ранее стало известно, что в 2025 году в Пензенской области за нарушения с ЕГЭ были удалены 7 выпускников: 3 человека пронесли в аудитории мобильные телефоны, 4 - письменные заметки и справочные материалы.