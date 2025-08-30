До конца 2025 года по программе ЕР и Минпросвещения отремонтируют более 140 детсадов

30.08.2025 | 14:15

Школы, детские сады и колледжи ремонтируют по всей стране в рамках программы, которую курируют партия «Единая Россия» и Минпросвещения РФ. Масштабное обновление образовательных учреждений ведется по поручению президента Владимира Путина с 2022 года.

В преддверии 1 Сентября секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев и министр просвещения Сергей Кравцов подвели промежуточные результаты работы и обозначили дальнейшие планы.

«Конкретные действия со стороны родителей, педагогов, партийцев, работа с Минпросвещения позволили завершить большой объем работ к 1 сентября. В чистых, светлых классах у детей растет интерес к учебе, науке, творчеству. В залах и на площадках с современным оснащением они охотнее занимаются спортом. В комфортных условиях иначе работается учителям. И сами школы становятся точками роста для сел, поселков и городов», - отметил Владимир Якушев.

Всего за время реализации программы капитально отремонтировали 5 602 школы по всей стране. Еще 580 объектов намерены сдать до конца текущего года. Также в эти сроки планируется завершить обновление 143 дошкольных и 78 средних специальных учебных организаций, из которых около 60 начнут работу уже 1 сентября.

Как отметил доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа политолог Павел Данилин, впечатляют не только масштабы, но и реальные результаты работы по обновлению образовательной инфраструктуры в стране.

«Особенно важно, что программа, инициированная президентом, реализуется комплексно и с серьезным контролем на всех этапах, от проекта до приемки, с активным участием родителей и педагогов», - подчеркнул эксперт.

Кстати, около 15 тысяч человек стали участниками партийной акции «Родительская приемка». Они смогли лично оценить качество проведенных ремонтных работ, соблюдение санитарно-гигиенических требований и готовность систем безопасности.