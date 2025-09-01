Сетевое издание|18+|Понедельник|1 сен 2025|13:51
Происшествия

На улице Измайлова рука ребенка застряла в монетоприемнике автомата

На улице Измайлова в Пензе спасатели помогли ребенку, чьи пальцы застряли в монетоприемнике автомата по продаже воды.

Инцидент случился в субботу, 30 августа. Сообщение о ЧП поступило в пожарно-спасательный центр из службы 112 в 15:50.

Прибыв на место, специалисты с помощью слесарного инструмента деблокировали руку ребенка, сообщили в ППСЦ.

16 августа в Пензе семейной паре пришлось вызвать спасателей в 3-й проезд Можайского, чтобы освободить своего малыша, надевшего на палец руки металлическую трубку.

29 июля специалисты на улице Радужной в селе Засечном Пензенского района выручали мальчика, который тоже засунул руку в монетоприемник автомата по продаже воды и не смог вытащить.

15 июля на улице Бородина в Пензе рука ребенка застряла между кабиной и створкой лифта. Специалисты отжали дверь и освободили кисть.

23 июня родителям не удалось самостоятельно снять с головы годовалого малыша игрушку - пришлось разрезать изделие.

17 февраля помощь потребовалась трехлетней девочке, просунувшей палец в пластмассовую игрушку.

Источник — фото ППСЦ
