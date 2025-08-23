В школах сократят количество уроков английского языка

23.08.2025 | 10:55

С 1 сентября в российских школах сократится число часов, выделенных на изучение английского языка, говорится в приказе Минпросвещения РФ, размещенном на сайте проектов нормативных правовых актов.

Нововведение коснется учеников 5-7-х классов. Общее число часов на изучение английского у них составит 68 - по 2 урока в неделю.

Ранее школам рекомендовали выделять 102 часа (3 - в неделю) на данный предмет в указанных классах.

«Изучение иностранных языков остается обязательным компонентом школьной программы. Сокращение часов не отменяет предмет, а направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане. Базовый уровень владения иностранным языком будет обеспечен в рамках установленного объема часов», - отметили в министерстве.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в 5-7-х классах увеличится число часов, отведенных на изучение истории: у детей будет 3 урока в неделю вместо 2.