71% россиян поддержали обучение школьников использованию ИИ

01.09.2025 | 11:13

Идею обучать детей школьного возраста грамотному и этичному использованию искусственного интеллекта поддержали 71% россиян, следует из опроса *, проведенного ВТБ. По мнению участников исследования, применение ИИ в учебном процессе помогает формировать у школьников современные компетенции: цифровую грамотность, умение анализировать и обобщать информацию, а также ответственность за результат и критическое мышление.

Лишь 6% респондентов полагают, что школьники могут изучать взаимодействие с искусственным интеллектом самостоятельно, но единого мнения по поводу того, как должно проходить обучение работе с ИИ в школах, нет. Более трети опрошенных (34%) считают, что изучение должно быть интегрировано в существующие предметы, четверть (24%) выступают за введение отдельной дисциплины, а еще 22% высказались за формат факультативных занятий.

Наиболее перспективным направлением использования ИИ в школах россияне считают автоматизацию рутинных задач учителей (42% опрошенных). Среди других направлений - помощь ученикам в поиске информации (41%), создание интерактивных уроков и образовательных игр (40%). 36% респондентов поддержали возможность применения ИИ для анализа успеваемости учеников, 34% - в роли «цифрового репетитора», а 33% - для проверки домашних и контрольных работ. 16% считают, что ИИ в школьной системе лучше не использовать.

Почти половина россиян (46%) положительно относятся к использованию искусственного интеллекта при выполнении домашних заданий. 22% уверены, что применение ИИ может мешать развитию навыков и самостоятельности, тогда как 23% считают, что все зависит от подхода к его использованию.

Большинство респондентов (83%) подчеркивают важность не только самого обучения, но и формирования культуры ответственного использования технологий.

«Наш опрос показал, что ИИ воспринимается обществом как практический инструмент, в том числе и в сфере образования. Он способен снять с педагогов часть рутинной нагрузки, помочь детям в учебе и сделать уроки более увлекательными. Пользователи ожидают, что вместе с новыми возможностями будет формироваться культура ответственного использования ИИ. Развитие технологий должно идти так, чтобы приносить реальную пользу и соответствовать общественным запросам в сфере безопасности», - сообщил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента анализа данных и моделирования Максим Коновалихин.

* Всероссийский опрос ВТБ проводился в августе 2025 года. В нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением от 100 тыс. жителей и выше.