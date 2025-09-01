Сетевое издание|18+|Понедельник|1 сен 2025|12:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+31oC
+32oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |

Учеба

71% россиян поддержали обучение школьников использованию ИИ

Печать
Telegram

Идею обучать детей школьного возраста грамотному и этичному использованию искусственного интеллекта поддержали 71% россиян, следует из опроса *, проведенного ВТБ. По мнению участников исследования, применение ИИ в учебном процессе помогает формировать у школьников современные компетенции: цифровую грамотность, умение анализировать и обобщать информацию, а также ответственность за результат и критическое мышление.

Лишь 6% респондентов полагают, что школьники могут изучать взаимодействие с искусственным интеллектом самостоятельно, но единого мнения по поводу того, как должно проходить обучение работе с ИИ в школах, нет. Более трети опрошенных (34%) считают, что изучение должно быть интегрировано в существующие предметы, четверть (24%) выступают за введение отдельной дисциплины, а еще 22% высказались за формат факультативных занятий.

Наиболее перспективным направлением использования ИИ в школах россияне считают автоматизацию рутинных задач учителей (42% опрошенных). Среди других направлений - помощь ученикам в поиске информации (41%), создание интерактивных уроков и образовательных игр (40%). 36% респондентов поддержали возможность применения ИИ для анализа успеваемости учеников, 34% - в роли «цифрового репетитора», а 33% - для проверки домашних и контрольных работ. 16% считают, что ИИ в школьной системе лучше не использовать.

Почти половина россиян (46%) положительно относятся к использованию искусственного интеллекта при выполнении домашних заданий. 22% уверены, что применение ИИ может мешать развитию навыков и самостоятельности, тогда как 23% считают, что все зависит от подхода к его использованию.

Большинство респондентов (83%) подчеркивают важность не только самого обучения, но и формирования культуры ответственного использования технологий.

«Наш опрос показал, что ИИ воспринимается обществом как практический инструмент, в том числе и в сфере образования. Он способен снять с педагогов часть рутинной нагрузки, помочь детям в учебе и сделать уроки более увлекательными. Пользователи ожидают, что вместе с новыми возможностями будет формироваться культура ответственного использования ИИ. Развитие технологий должно идти так, чтобы приносить реальную пользу и соответствовать общественным запросам в сфере безопасности», - сообщил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента анализа данных и моделирования Максим Коновалихин.

* Всероссийский опрос ВТБ проводился в августе 2025 года. В нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением от 100 тыс. жителей и выше.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте