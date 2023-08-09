В Пензе запланировали капремонт еще в 8 школах

В Пензе ряд учебных заведений требует капитального ремонта. Об этом шла речь на комиссии городской думы в среду, 9 августа.
«Все документы на вхождение в федеральную программу «Модернизация школьной системы образования» поданы, теперь мы ждем результата», - доложила начальник управления образования города Алла Маркова.
Она напомнила, что в прошлом году отремонтировали 4 здания, в этом – 6.
«Уже доведены двухгодичные лимиты на ремонт школы № 57, будем в сентябре заключать контракт. Что касается школ № 7, 20, 27, 43, 56, гимназии 13 и САН, то мы ждем распределения средств на их капремонт на 2024-2025 год», - перечислила Маркова.
Таким образом, по ее словам, к концу 2025 году должны быть приведены в порядок все общеобразовательные учреждения Пензы, нуждающиеся в капремонте.
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