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Общество

В Пензе уже приняли к новому учебному году 91,4% школ

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О том, как идет подготовка образовательных организаций Пензы к учебному году, рассказала депутатам гордумы начальник управления образования Алла Маркова в среду, 9 августа.

«Оценка готовности проводится в два этапа. На первом мы приняли 54 школы - это 91,4%. 3 учреждения по графику будут приняты на втором этапе, который начнется 10 августа. Это школы № 7, 9 и 12», - сообщила она.

Кроме того, 6 зданий - гимназии № 6 и 44, лицей № 3, школы № 47, 51, 75/62 - находятся в процессе капремонта. Они пройдут приемку после завершения контракта.

Алла Маркова отметила, что детские сады и учреждения дополнительного образования приняты на 100%.

«Что касается школы № 25, то она находится в процессе ликвидации. Естественно, мы не ставили ее в план приемки», - добавила начальник управления образования.

1 сентября в Пензе за парты сядут 56 491 школьников, в том числе 6 369 первоклассников. Кроме того, в новом учебном году в детсады придут 28 914 дошкольников, из них впервые - 3 200.

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