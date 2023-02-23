Минобр потратит 25 млн на флаги и гербы к майским праздникам

23.02.2023 | 15:13

В Пензенской области на государственные символы РФ для образовательных учреждений готовы потратить 25 млн 111 тыс. 552 рубля. Соответствующий электронный аукцион размещен на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает региональное министерство образования. Оно планирует закупить 274 флага России и столько же уличных флагштоков, 2 740 настольных флагштоков с одним флагом, 274 протокольных флага РФ, 274 больших полотна с гербом РФ и такое же количество малых.

Подать заявки на аукцион можно до 1 марта, 3-го числа определят победителя, с которым и заключат контракт.

Поставить продукцию необходимо до 1 мая 2023 года.

С этого учебного года каждая неделя в образовательных учреждениях Пензенской области начинается с подъема государственного флага и исполнения гимна России.