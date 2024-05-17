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Учеба

Порядок поступления в вузы решили пересмотреть

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В России планируют пересмотреть порядок поступления в вузы за счет увеличения бюджетных мест по определенным специальностям.

Речь идет о тех направлениях, которые необходимы для реализации нацпроектов и обеспечения технологического лидерства страны, отметил зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Его слова Рособрнадзор привел в своем телеграм-канале в пятницу, 17 мая.

Вице-премьер уточнил, что на 2024-2025 учебный год в вузах выделено 620,5 тыс. бюджетных мест, из них 28,5 тыс. - для вузов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Особое внимание уделят таким профессиям, как инженер - около 260 тыс. мест, медик - 55,5 тыс. мест, кадры для системы образования - 79 тыс. мест», - пишет Рособрнадзор.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков анонсировал отмену бакалавриата и трансформацию магистратуры. По его словам, с 2025 года не будет понятия «бакалавр» - появятся «высшее образование» и «специализированное высшее образование».

Он также признал, что сама по себе «эффективная массовая магистратура не сформировалась». В новой системе она останется, но будет совершенно иной.

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