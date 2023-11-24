Новая школа в Бессоновке не спасет учеников с Севера от второй смены

24.11.2023 | 21:44

Открытие нового образовательного учреждения в Бессоновке не решит проблему со второй сменой в пензенской школе № 71 на улице Можайского, которую посещают дети из села.

Региональный минобр признал факт, отвечая на вопрос пользовательницы Анны С. на странице губернатора во «ВКонтакте».

«Когда объект будет сдан, в 71-й школе будет только первая смена? И когда решится вопрос с развозом детей в школу и из школы в поселке ЗИФ?» - поинтересовалась женщина.

В минобре уточнили, что сейчас в учреждении учатся 53 человека из Ухтинки и Бессоновки.

«С появлением новой школы ребята смогут перейти в нее, но на количество смен в 71-й школе это не повлияет, так как учащихся там гораздо больше. В любом случае вопрос находится на контроле министерства. Прорабатываются различные варианты, чтобы решить проблему с наличием двух смен», - заверили в ведомстве.

Что касается подвоза детей из ЗИФа, то, возможно, проблема в скором времени решится.

«До конца 2023 года в Пензенскую область поступит 49 школьных автобусов различной вместимости. 4 из них будут переданы Пензе. Администрация города рассмотрит возможные варианты использования техники, в том числе и для подвоза школьников из поселка ЗИФ», - говорится в ответе.