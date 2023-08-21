Глав районов призвали не поднимать на линейках выцветшие флаги

1 сентября на торжественных линейках, посвященных началу учебного года, состоится поднятие флагов Российской Федерации. В этой связи главам районов Пензенской области поручили проследить за надлежащим состоянием полотнищ.
«Не буду районы называть, но посмотрел: где-то выцвел флаг. Все государственные символы должны быть в порядке», - обратился первый заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов к руководителям муниципальных образований.
Свое замечание он высказал на заседании в понедельник, 21 августа.
Губернатор Олег Мельниченко в свою очередь подчеркнул, что все мероприятия, приуроченные ко Дню знаний, должны пройти на достойном уровне и без происшествий.
Церемония поднятия флага и исполнения гимна России стала частью школьной жизни с прошлого учебного года. С нее начиналась каждая учебная неделя.
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