Флаг России предложили вывешивать над детсадами, вузами и колледжами

02.02.2024 | 07:52

В Госдуму внесено предложение вывешивать российский флаг на всех учреждениях образования.

Как пишет «Парламентская газета», сейчас флаг в обязательном порядке вывешивается в общеобразовательных организациях, другие не обязаны этого делать.

Законопроект предлагает установить, что государственный флаг России должен постоянно присутствовать на зданиях или устанавливаться на территориях всех образовательных организаций: детских садов, школ, колледжей, институтов, университетов и других.

Авторами инициативы стали более 40 парламентариев. Они отметили, что церемонии с использованием флага позитивно воспринимаются общественностью. По результатам опросов ВЦИОМ, абсолютное большинство респондентов придерживаются мнения, что использование в общественных местах государственной символики, в том числе флага России, дисциплинирует и сплачивает граждан.

Законопроект разработан для формирования у подрастающего поколения гражданской идентичности и патриотизма на всех этапах получения образования. В случае его принятия новые правила вступят в силу с 1 сентября.