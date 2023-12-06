Пензячка пожаловалась, что школьниц в морозы заставляют носить платья

Жительница Пензенской области Елена пожаловалась на то, что в районных школах ученицам запретили носить брюки.
«Почему ввели только платье с колготками школьной формой? На улице морозы начинаются. А утепленные брюки надевать нельзя!» - написала женщина в чате телеграм-канала PenzaInform.
Она назвала районы, где, по ее сведениям, введены подобные правила: Городищенский, Наровчатский, Бессоновский.
Елене ответил представитель министерства образования области. Он указал, что в школах региона предусматривается «варьирование одежды согласно погодным условиям».
Так, зимой или в дни с пониженной температурой школьницам рекомендуется надевать свитера, брюки.
«При наличии вопросов по установленным требованиям к одежде обучающихся следует обращаться к руководителю конкретной образовательной организации», - отметил представитель министерства.
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