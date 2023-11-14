Пензенец указал на использование в «Казеевке» цветов украинского флага

14.11.2023 | 11:00

Цвета в окружающей действительности, напоминающие об украинском флаге, вызвали возмущение у очередного жителя Пензенской области. Речь идет о случаях, когда желтый и синий выбирают для покраски различных элементов. На этот раз цвета Украины увидели в экокомплексе «Казеевка».

«Недавно посещал экокомплекс «Казеевка». Мне одному расцветка забора напоминает расцветку украинского флага? Как мне кажется, в текущей ситуации в стране такое не совсем уместно», - написал во вторник, 14 ноября, в редакцию PenzaInform.ru читатель.

Он приложил к сообщению фотографии, подтверждающие его слова.

В конце апреля житель Сердобска заметил на улице Ленина скамейки, покрашенные в желтый и синий цвета. «У нас маленький город, у всех на слуху имена погибших при проведении спецоперации против нацистов в Украине. Жители города оплакивают каждого погибшего героя. А тут - как плевок в лицо, лавочка под окнами как украинский флаг. Напрашивается вопрос: что это? Оскорбление, насмешка?» - возмутился он. В районной администрации объяснили, что в действиях управляющей компании ООО ЖХ «Ясенки» никакой политической подоплеки нет, а лавки, помимо желтого и синего цвета, покрашены еще и в розовый.

В мае жителя Пензы огорчила расцветка скамеек у дома № 86 на проспекте Строителей. «Я не придираюсь ни в коем случае, может, только такая краска у управляющей компании осталась. Но все же надо подумать, как должны реагировать граждане? У некоторых родные и близкие в зоне СВО, кто-то погиб или инвалидом остался. Может, не стоит лишний раз теребить эту тему?» - высказался горожанин. Управляющая компания извинилась за случайное совпадение и перекрасила скамейки.