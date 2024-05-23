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Учеба

ЕГЭ по географии, литературе и химии выбрали 985 человек

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В четверг, 23 мая, в Пензенской области, как и во всей России, стартует основной период сдачи ЕГЭ 11-классниками. В экзаменационной кампании примут участие около 5 000 человек.

Государственная итоговая аттестация по традиции начинается с ЕГЭ по трем необязательным предметам: химии, литературе и географии. Первую выбрали 645 выпускников, вторую - 252, третью - 88.

В этот день в регионе будут работать 17 пунктов проведения экзаменов, из них 3 - в Пензе. В ППЭ придет в общей сложности 985 выпускников.

«Продолжительность ЕГЭ по литературе составляет 3 часа 55 минут, по химии - 3 часа 30 минут, по географии - 3 часа. Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение основных общеобразовательных программ, по географии - 37 баллов, по литературе - 32, по химии - 36», - уточнили в пресс-службе регионального министерства образования.

Следующие экзамены будут обязательными, это русский язык и математика (базовый и профильный уровни). Они назначены на 28 (вторник) и 31 мая (пятница) соответственно.

Далее следуют предметы по выбору: 4 июня (вторник) школьники пройдут испытания по обществознанию и физике; 7 и 8 июня (пятница и суббота) - по иностранным языкам (устная часть) и информатике; 11 июня (вторник) - по биологии, иностранным языкам (письменная часть) и истории.

4-5 июля выпускники текущего года получат возможность пересдать один из предметов по выбору.

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