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Учеба

Безопасность электронных досок в школах захотели проверить

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В среду, 22 мая, на заседании комитета Госдумы по просвещению предложили проверить безопасность школьных электронных досок. Этот вопрос часто поднимают родители.

Электронные доски используются во многих классах. Зампред комитета Яна Лантратова заявила, что противники цифровизации среди матерей и отцов уверены: устройства опасны для здоровья детей.

«Я задала вопрос: а откуда они это знают, было ли исследование на эту тему? Они отвечают: «Нет, не было». То есть если не было исследования, значит, они могут быть опасны. Вот если бы Министерство просвещения заказало такое исследование и объяснило, например, что электронные доски безопасны для здоровья детей, это было бы основанием, чтобы успокоить родительское сообщество», - цитирует депутата «Парламентская газета».

Предложение проверить устройства поддержала председатель комитета Ольга Казакова.

«Если у нас по мобильникам есть упоминание в СанПиНах, то по другим электронным средствам, по-моему, нет. А значит, и подхода к этой теме с точки зрения санитарных норм не было. Возможно, такое исследование должно быть», - пояснила она.

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