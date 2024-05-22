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Учеба

Стало известно, кому еще разрешат пересдать ЕГЭ по выбору

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Одиннадцатиклассники, сдавшие ЕГЭ в досрочный период, смогут воспользоваться правом на вторую попытку 4-5 июля. Об этом рассказал замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«Даже если участник сдавал досрочно, для него тоже есть эти два дня. Если он выпускник текущего года», - цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что возможность пересдать один из предметов ЕГЭ по выбору до конца приемной кампании в вузы будет предоставляться не всем. Она распространится только на одиннадцатиклассников и не коснется выпускников прошлых лет.

По утвержденному плану 4 июля (в четверг) можно будет пересдать иностранные языки (письменную часть), информатику, обществознание, русский язык, физику и химию. 5-го (в пятницу) - биологию, географию, математику базового уровня, математику профильного уровня, иностранные языки (устную часть), историю и литературу.

Действительным признают второй результат, первый аннулируют.

Досрочный период стартовал 22 марта. Сдать ЕГЭ раньше, чем все остальные, в Пензенской области решили 11 выпускников, более половины из них (6) демонстрировали знания по литературе.

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