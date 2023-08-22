В округе Николая Кузякова в День флага появилось 80 триколоров

22.08.2023 | 16:10

На территории избирательного округа № 14 в Железнодорожном районе проводится акция, посвященная Дню российского флага, который отмечается 22 августа. Ее инициатором стал депутат Пензенской городской думы Николай Кузяков.

На фасадах и входных группах многоквартирных домов на улицах Тарханова, Фабричной, Стадионной, Зарубина, Измайлова, Ново-Казанской, Стрельбищенской появился государственный флаг Российской Федерации.

Всего было размещено около 80 триколоров.

Николай Кузяков в этот день лично побеседовал о важности даты с подрастающим поколением.

«Этот праздник дает нам возможность почувствовать себя частью великой державы. Он объединяет всех граждан страны в стремлении сделать ее сильной и процветающей, выражает идеи и принципы государства», - объяснил он.