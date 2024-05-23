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Учеба

В прокуратуре примут сообщения о нарушении прав детей на ОГЭ и ЕГЭ

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Прокуратура Пензенской области организовала горячую линию с целью выявления и предотвращения нарушений прав детей при проведении ОГЭ и ЕГЭ.

«Прием звонков будет осуществляться в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 16:45, с перерывом с 13:00 до 13:45, по номеру телефона (8-8412) 36-80-78; в выходные и праздничные дни - по номеру дежурного прокурора (8-8412) 36-80-00», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Горячая линия будет работать до 6 июля.

Основной период сдачи ЕГЭ 11-классниками в Пензенской области, как и во всей России, стартовал 23 мая. В экзаменационной кампании примут участие около 5 000 человек.

Основной период сдачи ОГЭ начался 21 мая. Он будет идти по 5 июля, в этом году экзамены сдают 13 380 обучающихся.

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