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Учеба

В Пензе к ЕГЭ по русскому языку допустили 2 228 выпускников

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Во вторник, 28 мая, выпускники сдали ЕГЭ по одному из обязательных предметов - русскому языку. В Пензе к итоговой аттестации по этой дисциплине было допущено 2 228 человек.

В областном центре работали 10 пунктов проведения экзаменов: в образовательных организациях № 7, 12, 13, 20, 37, 42, 47, 55, 66 и Губернском лицее. Все они были оснащены металлодетекторами, системами подавления сигналов подвижной связи и видеонаблюдением в режиме онлайн.

Во время ЕГЭ применялась технология печати полного комплекта и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях, а также их передача по интернету.

Экзамен по русскому языку длился 3 часа 30 минут. Чтобы подтвердить освоение программы, выпускник должен набрать как минимум 24 балла, а чтобы поступить на обучение по программам бакалавриата и специалитета - 36.

«Результаты ЕГЭ станут известны не позднее 13 июня», - сообщили в Управлении образования Пензы.

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