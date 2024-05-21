Пензенские школьники начали сдавать ОГЭ

21.05.2024 | 12:05

Во вторник, 21 мая, в Пензенской области стартовал основной период ОГЭ. Первым экзаменом для девятиклассников стал предмет по выбору - иностранный язык.

Свои знания решили проверить 642 школьника. Утром в регионе открылись 10 пунктов проведения ОГЭ, все они оснащены металлодетекторами, системами подавления сигналов связи, видеонаблюдением.

«Структура контрольно-измерительных материалов ОГЭ осталась неизменной. Иностранный язык состоит из двух частей - устной и письменной. Она уже несколько лет не изменяется, педагоги знают, к чему готовить наших ребят», - рассказал начальник управления образовательной политики общего образования областного минобра Алексей Кирсанов.

Основной период ГИА-9 пройдет с 21 мая по 5 июля, в этом году в нем примут участие 13 380 обучающихся.

Экзамены проведут по 14 предметам. Обязательными являются русский язык и математика.

Самым популярным из необязательных в 2024 году, как обычно, стало обществознание, его решили сдать 6 958 выпускников.

«Географию выбрали 6 422 участника, 6 289 заявлений подано на сдачу экзамена по информатике, 3 479 - по биологии, 1 111 - по химии, 1 070 - по физике. 642 выпускника будут сдавать английский язык, 375 - историю и 187 - литературу», - уточнили в пресс-службе минобра.