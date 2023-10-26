Пензенцев ставит в тупик одинаковый цвет автобусов и троллейбусов

26.10.2023 | 08:57

Жительница Пензы Марина М. задала на странице губернатора вопрос, который интересует многих горожан: чем объяснить одинаковую расцветку общественного транспорта большой вместимости?

«В сумерках издалека троллейбус от автобуса не отличить, непонятно, бежать на него или нет!» - объяснила она причину такого недовольства во «ВКонтакте».

Ответ дали в Министерстве цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

«Оформление общественного транспорта в единой цветовой стилистике направлено на создание уникального и узнаваемого образа региона. Поскольку официальный флаг Пензенской области оформлен в желто-зеленых тонах, то при определении цвета окраса транспорта принято решение использовать цвета официальной символики региона», - говорится в нем.

Еще в начале года, до прибытия в Пензу первой партии новых троллейбусов, горожане обсуждали в соцсетях их цветовое оформление. Многие его раскритиковали, хотя ряд пензенцев высказал одобрение.