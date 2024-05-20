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Общество

В Пензе намерены изменить эмблему города

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В Пензе планируют изменить эмблему города - изображение ласточки, являющейся символом областного центра. Вопрос обсудили на заседании в гордуме в понедельник, 20 мая.

В Пензе намерены изменить эмблему города

Сейчас существует три варианта эмблемы, их предлагается заменить одним изображением, использовавшимся в советские годы на гербе города.

В Пензе намерены изменить эмблему города

В пояснительной записке отмечается, что в геральдике ласточка символизирует свободу, трудолюбие, благополучие в семье и заботу о детях.

В Пензе намерены изменить эмблему города

Изображение ласточки имеется во многих местах города: на фасаде картинной галереи, на эмблеме пединститута, минкульта. В конце 80-х годов на трассе М-5 к 325-летию Пензы установили стелу «Ласточка». Отдельные компании используют слово «ласточка» в своих названиях, есть экопарк «Ласточкины горы», детский лагерь «Ласточка».

В Пензе намерены изменить эмблему города

Депутаты проголосовали за изменение эмблемы, окончательное решение будет принято на сессии.

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