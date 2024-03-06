Для школ Пензенской области закупят более 2 000 флагов и гербов

06.03.2024 | 19:19

На государственные символы Российской Федерации для школ Пензенской области готовы потратить 9 млн 422 тысячи 100 рублей.

Информация о соответствующем электронном аукционе размещена на портале госзакупок. В среду, 6 марта, подошел к концу срок подачи заявок от потенциальных поставщиков, началась работа комиссии.

Министерство образования региона намерено приобрести для школ 171 уличный флагшток и столько же флагов для них, 171 большой герб размером 50×70 см, 171 малый герб размером 35×43 см, 171 протокольный флаг длиной 225 см и 1 710 настольных флагштоков для использования на торжественных мероприятиях, круглых столах, презентациях, выставках.

На аукцион поступило 6 заявок, самое выгодное ценовое предложение - 5 млн 931 тысяча 184 рубля. Как видно, начальная стоимость снижена на 37%.

Поставка госсимволики во все муниципальные образования региона должна состояться до 31 июля 2024 года включительно, говорится в документации.