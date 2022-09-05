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Общество

Пензенские школьники начали неделю с подъема флага

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Понедельник день не тяжелый, а особенный для всех школьников. С подъема государственного флага и исполнения гимна России началась учебная неделя в образовательных учреждениях.

«И это очень дорого для каждого сердца. Данная традиция будет существовать многие лета. С праздником вас!» - поздравил собравшихся министр образования Пензенской области Алексей Комаров.

Для коллективов большинства образовательных организаций такое начало недели в новинку. А вот для кадетов школы № 70 церемония выноса флага и его поднятие проходит на протяжении многих лет. Правда, с этого года в более торжественной атмосфере. Все - от первоклассников до будущих выпускников - в парадной форме.

С особым трепетом собравшиеся смотрели на то, как знаменная группа чеканила шаг. Попасть в нее - большая ответственность, говорит одиннадцатиклассница Ксения Никишина, ей выпала честь поднимать триколор.

«Нас выбирал сам директор. Это гордость, что мы участвуем в знаменной группе», - подчеркнула кадет школы № 70 г. Пензы Ксения Никишина.

«Наша задача и задача всех педагогов заключается в том, чтобы научить наших детей хорошим и добрым традициям, которые существовали века», - отметил директор школы № 70 г. Пензы Евгений Выборнов.

О важном - патриотизме, Родине, законах говорили на первом уроке. В среднем и старшем звене - беседа о России как стране возможностей, о будущем. В младшем - общение на темы, более понятные и доступные для учеников этого возраста.

Разговоры о важном теперь будут проходить каждую неделю во всех школах и классах.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Разговоры о важном теперь будут проходить каждую неделю во всех школах и классах.
Тотальная промывка мозгов не научит патриотизму. Общество получит на выходе из школ лишь готовых фанатиков и псевдопатриотов.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

О важном - патриотизме, Родине, законах говорили на первом уроке.
Родина у педагогов сидит в Кремле.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В среднем и старшем звене - беседа о России как стране возможностей, о будущем.
Очень смешно.

Гость||

Перестаньте детей обманывать. У самых главных патриотов есть дети которые уже при деле! А некоторых еще и внуки в очереди на патриотизм стоят.


Имя: Гость
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