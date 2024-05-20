Стало известно, кто не сможет пересдать ЕГЭ по выбору

20.05.2024 | 14:26

Возможность пересдать один из предметов ЕГЭ по выбору до конца приемной кампании в вузы будет предоставляться не всем.

Она не распространится на выпускников прошлых лет. «Это только для выпускников текущего года, то есть только для одиннадцатиклассников», - уточнила директор регионального центра обработки информации ИРР Татьяна Фадеева во время прямого эфира, организованного ЦУР Пензенской области.

При пересдаче ЕГЭ действительным будет признан второй результат, первый аннулируют. Почему решили делать именно так, рассказала председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

«Если разрешить пересдачу с возможностью зачета лучшей оценки, использовать вторую попытку захотят 90 и более процентов одиннадцатиклассников, например «я получил 80 баллов, а вдруг я смогу и на 85?». При этом сама идея второй попытки направлена именно на тех, кто объективно мог рассчитывать на лучшую оценку, но не смог ее заработать в силу каких-то причин: не собрался, подкачало здоровье, перенервничал и так далее. Это те ребята, которые увидели большую разницу между теми результатами, которые они показывали в течение года, и оценкой за ЕГЭ», - сообщила сенатор в интервью «Парламентской газете».

4 июля (в четверг) можно будет пересдать иностранные языки (письменную часть), информатику, обществознание, русский язык, физику и химию. 5-го (в пятницу) - биологию, географию, математику базового уровня, математику профильного уровня, иностранные языки (устную часть), историю и литературу.