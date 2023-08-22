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Общество

В Пензе в пятый раз прошел парад «Триколор»

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Во вторник, 22 августа, в День российского флага, на Олимпийской аллее в Пензе в пятый раз прошел парад «Триколор».

Отпраздновать День российского флага движением собрались люди всех возрастов - от младенца в коляске, которого везла молодая мама, до пенсионеров.

К 11:30 у олимпийских колец собрались участники мероприятия в белых, красных и синих футболках. Некоторые держали в руках российские знамена и трехцветные флажки.

Согласно условиям акции, подавляющее большинство прибыло на средствах передвижения: велосипедах, самокатах, роликовых коньках, скейтбордах. Были и те, кто решил участвовать пешим, но таких набралось немного.

Организаторы спортивного праздника разделили энтузиастов на три группы по цветам триколора, и парад двинулся по аллее. Дистанция, которую прошли участники, составила 5 километров.

Ко времени их возвращения уже были подготовлены призы - небольшие, но приятные: блокноты, брелоки, рюкзаки, билеты в кинотеатр с открытой датой. Их разыгрывали в лотерею под песни, звучавшие вживую с открытой сцены.

А затем все желающие могли угоститься горячим чаем.

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